Duas professoras atropeladas na passadeira à saída da escola na Régua

Duas mulheres foram atropeladas, esta quarta-feira, numa passadeira em frente à Escola Secundária João Araújo Correia, no Peso da Régua.

O atropelamento aconteceu pouco depois das 19 horas, quando as duas mulheres, professoras naquele estabelecimento de ensino, estavam a sair da escola. As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital "por precaução".

"No momento do atropelamento estava a chover bastante, o que poderá ter dificultado a visibilidade do condutor", explicou o comandante dos bombeiros do Peso da Régua, Rui Lopes.

Para o local, foram acionadas três ambulâncias dos bombeiros do Peso da Régua. A GNR também esteve no local.