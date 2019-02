Ferido com gravidade após cair de um andaime no Peso da Régua

Sandra Borges Hoje às 11:52 Facebook

Um homem de 61 anos ficou ferido com gravidade, esta terça-feira, na sequência de uma queda na Ribeira do Rodo, no Peso da Régua.

A vítima estaria em cima de um andaime que "terá cedido" e feito o homem cair "desamparado", explicou o comandante dos bombeiros do Peso da Régua, Rui Lopes.

O alerta para a ocorrência foi dado às 9.47 horas. O ferido, considerado grave, sofreu um ferimento na cabeça e foi transportado para a unidade hospitalar de Vila Real.

O socorro foi prestado por nove operacionais e quatros viaturas dos bombeiros do Peso da Régua e a VMER de Vila Real.