Funcionários do Pingo Doce recusam-se a trabalhar por falta de segurança

Os funcionários do Pingo Doce do Peso da Régua recusaram-se a trabalhar, esta segunda-feira, devido a uma alegada falta de condições de segurança na superfície comercial.

Ontem, um homem foi detido e um militar da GNR ficou ferido na sequência de distúrbios à porta da loja. Os funcionários exigem um reforço de segurança no estabelecimento comercial.





A loja deveria ter aberto às 8.30 horas, mas deverá manter-se encerrada durante todo o dia. "São recorrentes os desacatos causados por clientes de etnia cigana e a loja tem apenas um vigilante que obviamente não consegue fazer frente a este tipo de situações", explicou um dos funcionários ao JN.



Ao final da tarde deste domingo, vários indivíduos da mesma família desentenderam-se com um funcionário da loja "devido à propriedade de uma ave exótica". Segundo fonte da GNR, os militares foram chamados ao local, por volta das 20 horas, devido a desacatos que envolveram cerca de 20 pessoas.



"Houve necessidade de pedir reforço porque rapidamente se juntaram vários indivíduos no local", acrescentou a fonte. Um dos militares foi agredido por um homem, que foi detido, e sofreu escoriações, tendo recebido tratamento no hospital de Vila Real. Durante os desacatos, as portas do espaço comercial foram forçadas, causando estragos nas mesmas.



"Infelizmente, estas situações acontecem com alguma regularidade. Somos ameaçados, injuriados e maltratados por estes clientes. Sentimo-nos impotentes porque a qualquer instante pode acontecer algo mais grave", acrescentou o funcionário.