Homem sofre amputação de mão em explosão

Um homem de 35 anos sofreu uma amputação de uma das mãos e ferimentos graves na outra, este sábado, após uma explosão cujas causas ainda são desconhecidas. O incidente aconteceu em Remostias, no Peso da Régua, por volta das 11.45 horas.

"Não sabemos ao certo o que se passou, mas o homem estaria a manusear algum material que desconhecemos e que explodiu depois de acender um cigarro", explicou o comandante dos bombeiros do Peso da Régua, Rui Lopes.

Devido à gravidade dos ferimentos, "o homem teve de ser transportado para um hospital do Porto no helicóptero do INEM".

Para o local da explosão foram acionados 12 operacionais e sete viaturas dos bombeiros da Régua, INEM e GNR.

A GNR está a investigar as causas da explosão.