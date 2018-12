Idosa morre após queda de seis metros no Peso da Régua

Sandra Borges Hoje às 12:39 Facebook

Uma mulher de 84 anos perdeu a vida, esta quarta-feira, depois de sofrer uma queda de cerca de seis metros. A idosa foi encontrada, por volta das 9 horas, junto a um pequeno ribeiro nas imediações do lar onde vivia, em Sedielos, Peso da Régua.



"Foi encontrada a cerca de 50 metros do lar e já estaria cadáver. Sofreu uma queda de cerca de seis metros. Foram solicitados os bombeiros e apoio diferenciado da SIV de Lamego", explicou o comandante da corporação do Peso da Régua, Rui Lopes.



A mulher, utente do lar de idosos de Sedielos, tinha por hábito sair de manhã para caminhar e, quando não regressou à hora habitual, os responsáveis do lar foram procurar a idosa.



No local estiveram 13 operacionais e seis viaturas dos bombeiros do Peso da Régua, a SIV de Lamego, a GNR de Peso da Régua e de Mesão Frio.