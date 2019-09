Mulher de 67 anos morre em despiste de automóvel na Régua

Hoje às 20:35 Facebook

Uma mulher de 67 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de um automóvel na zona de Sobrado, freguesia de Moura Morta e Vinhós, em Peso da Régua.

Segundo a GNR, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado às 18.38 horas e para o acidente foram mobilizados 12 operacionais, entre bombeiros de Peso da Régua, GNR e INEM, apoiados por quatro viaturas.

Militares do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR deslocaram-se ao local para recolher indícios e apurar as causas do despiste.