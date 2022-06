Jovem de 18 anos morre afogado no rio Douro em Peso da Régua

JN/Agências Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 18 anos morreu na tarde desta terça-feira após ter desaparecido no rio Douro, junto ao cais do Peso da Régua (Vila Real), na sequência de um mergulho, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

De acordo com a AMN, são desconhecidas as "causas que estão na origem deste incidente", tendo o óbito sido declarado no local pelo médio do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real, após o contacto com o Ministério Público, é indicado.

"Segundo foi possível apurar, o jovem encontrava-se a banhos no rio Douro quando acabou por desaparecer na água", salientou a AMN.

O alerta para o incidente foi recebido pelas 18:15, de acordo com a AMN.

Para o local, foram "de imediato ativados" elementos do Posto da Polícia Marítima da Régua, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua e dos Bombeiros Voluntários de Lamego e elementos do INEM.