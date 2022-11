Passaportes Douro: "Viajem pelo Douro porque não se vão arrepender"

Eduardo Pinto Hoje às 18:51 Facebook

Repto de quem já colocou no passaporte da região os carimbos de 76 locais visitados em 19 municípios.

"Passear contigo, amar e ser feliz". O refrão de uma célebre canção dos Broa de Mel poderia ser a banda sonora da aventura de Eugénia e Nélson Freitas, casal de de Ferreira, que durante um ano preencheram os dias de celebração familiar com passeios pelo Douro. Fizeram-se acompanhar pelo filho de ambos, com 20 anos, e pelos pais dela. Por já terem carimbado a passagem nos 76 locais recomendados pelo Passaporte Douro, receberam este sábado, no Museu do Douro, na Régua, os certificados de excelência e uma garrafa de vinho do Porto exclusiva para o efeito.

Eugénia e Nélson, ambos com 43 anos, não foram os únicos. Entre os 17 mil passaportes em circulação, 50 já têm todos os carimbos. O primeiro a consegui-lo foi José Manuel Carvalho, 71 anos, de Viseu. Admite que não fez nada para liderar o pelotão. Apenas alimentou a "paixão" por uma região de que aprendeu a gostar quando, há largos anos, foi colocado a dar aulas na Balsa do Douro, em Tabuaço.