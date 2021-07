PSD garante que cumpriu promessas na Régua, mas PS fala em estagnação

Eduardo Pinto Hoje às 07:58 Facebook

Atual autarca elege saúde e turismo como prioridades. Concorrente quer saber das contas e atrair empresas.

PSD e PS acumulam seis vitórias cada um em eleições autárquicas desde 1976 no Peso da Régua. Mas neste milénio, os socialistas só venceram o sufrágio de 2001. Manuel Costa Monteiro, que cumpre o segundo mandato como presidente da União de Freguesias de Peso da Régua e Godim, pretende inverter a tendência dos últimos anos liderando, pela primeira vez, a lista rosa à principal cadeira do Município. Enfrenta José Manuel Gonçalves, eleito presidente social-democrata da autarquia em 2017, com 55,14% dos votos (o PS teve 38,91%).