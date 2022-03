Alerta de cheia repentina no rio Tâmega

A realização de testes, nesta quarta-feira, na barragem de Daivões, no Município de Ribeira de Pena, levou a Proteção Civil a aconselhar prudência na permanência no io Tâmega ou junto às margens. O alerta dirige-se aos pescadores e praticantes de desportos fluviais, entre outros.

Com o enchimento da albufeira da barragem de Daivões, a empresa espanhola Iberdrola, concessionária do empreendimento hidroelétrico, a partir das 16 horas desta quarta-feira, 23 de março, realiza os primeiros testes às comportas do descarregador de cheias.

A barragem da Iberdrola localiza-se a montante da região do Baixo Tâmega (Celorico de Basto, Amarante e Marco de Canaveses).

De acordo com as informações prestadas pela Iberdrola, as provas vão contemplar a abertura integral de cada uma das 4 comportas (uma a uma), com um desfasamento temporal de 15 minutos.

Refira-se que além da zona de auto salvamento, não há Plano de Emergência Externo e estudo de simulação dos riscos (cheias e acidentes) para as localidades ribeirinhas como é por exemplo, o caso do Marco de Canaveses. Em Celorico de Basto irá ser ativado o sistema de aviso e alerta sonoro de cheia.