Cadáver de homem encontrado no rio Beça

Um homem de 55 anos foi encontrado sem vida no rio Beça, na localidade de Canedo, Ribeira de Pena. Apesar de o corpo estar submerso, foi avistado a partir da margem por uma pessoa que passou no local.

"Recebemos um alerta da GNR para proceder à remoção de um cadáver. Quando chegamos ao local, encontramos a vítima no leito do rio, a cerca de quatro da margem", explicou ao JN o comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins.

Segundo apurou o JN, junto ao homem foi encontrada uma rede de pesca e roupas na margem. Os mergulhadores vão proceder à remoção do cadáver. A PJ está a averiguar as causas do afogamento.

Para o local foram acionados 11 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Ribeira de Pena, mergulhadores e GNR.