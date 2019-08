Força Aérea resgata praticante de canyoning no rio Poio

Sandra Borges Hoje às 14:58 Facebook

Um homem com cerca de 30 anos foi resgatado por um helicóptero da Força Aérea, no passado domingo, depois de sofrer um acidente quando praticava canyoning no rio Poio, na zona de Cerva, Ribeira de Pena.

O EH-101 "Merlin" descolou da Base Aérea nº 6, no Montijo, e transportou a vítima politraumatizada para o Porto.

"Devido a complexidade da orografia do terreno onde se deu o acidente e a gravidade dos ferimentos que a vítima apresentava, foi necessário ativar um meio aéreo da Força Aérea", explicou o comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados graves, foi estabilizada pela equipa da VMER e pela equipa de Emergência Pré-Hospitalar dos Bombeiros de Cerva. Foi também acionada a Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros de Ribeira de Pena.