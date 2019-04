Idosa atropelada mortalmente em Ribeira de Pena

Sandra Borges Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 80 anos morreu, esta terça-feira, na sequência de um atropelamento na freguesia de Cerva e Limões, em Ribeira de Pena.

O adjunto da corporação de bombeiros de Cerva adiantou ao JN que "a vítima ia a caminhar na via pública quando foi apanhada por um camião que transportava madeira".

"O óbito foi declarado no local pelos médicos da VMER de Vila Real", acrescentou. Os bombeiros foram acionados às 14.54 horas. No local do acidente esteve a corporação de Cerva, a VMER de Vila Real e a GNR, que está a investigar as causas do acidente.