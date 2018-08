Trator cai em vala e mata homem em Ribeira de Pena

Sandra Borges 09 Maio 2018 às 18:49 Facebook

Um homem com 50 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de trator em Reboriça, na freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além-Tâmega, em Ribeira de Pena.

"O trator tombou para uma vala. Ficou com as rodas viradas para cima e tinha o arco de Santo António em baixo", explicou o comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena. A vítima, José Alves, andaria a trabalhar com um destroçador na parte traseira do trator. O corpo terá ficado debaixo do trator.

O alerta foi dado às 17.20 horas e para o local foram acionados 20 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Ribeira de Pena e da Guarda Nacional Republicana. Foi necessário usar uma grua para retirar o veículo da vala.