Homem abalroado por um camião em Ribeira de Pena

Sandra Borges Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 59 anos morreu, esta segunda-feira de manhã, depois de a viatura ligeira em que seguia ter sido abalroada por um camião e arrastada ao longo de cerca de 20 metros na Estrada Nacional (EN) 206, na localidade de Entroncamento, em Ribeira de Pena.



A gestão de toda a operação de socorro foi feita pela corporação de Ribeira de Pena, que aderiu ao protesto nacional dos bombeiros, que suspenderam o envio de informação operacional aos comandos distritais de operações de socorro.



O alerta para esta ocorrência foi recebido às 11.28 horas, através do 112. O comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins, explicou que "a viatura ligeira foi abalroada por um camião que circulava na estrada nacional". "Encontramos a vítima no interior da viatura em paragem cardiorrespiratória. As de emergência fizeram uma primeira avaliação e procedeu-se a uma retirada imediata da vítima para iniciar manobras de reanimação", revelou.



O cadáver do homem, natural de Marco de Canaveses, foi transportado para a morgue do hospital de Vila Real. Para o local foram acionados 10 operacionais e quatro viaturas do bombeiros de Ribeira de Pena, a VMER de Vila Real e a GNR, que tomou conta de ocorrência e está a averiguar os contornos do acidente.