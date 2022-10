Douro quer lei que proíba vender uva com prejuízo

Viticultores profissionais pretendem seguir o exemplo espanhol para valorizar a atividade e evitar o abandono

A Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (Prodouro) vai propor ao Governo que inicie o processo para a criação de uma lei que impeça comprar uvas por um preço inferior ao que custa produzi-las. É que enquanto as que vão para vinho do Porto são, por norma, devidamente valorizadas, para os vinhos com denominação de origem Douro há muito quem tenha prejuízo. A ideia foi apresentada esta sexta-feira por Rui Soares, presidente daquela associação, no III Colóquio Prodouro, realizado em Sabrosa. "Estamos a trabalhar para definir um intervalo de indicadores que nos permita estabelecer o verdadeiro custo de produção de uva na região", salientou.

Segundo Rui Soares, fala-se muito de "elevados custos de produção, produtividades baixas e baixos índices de mecanização" na viticultura de montanha da Região Demarcada do Douro. No entanto, "ninguém avança números fidedignos e sustentáveis". E não avança por que "não os há". É comum ouvir-se falar em "preços disparatados que variam entre 50 cêntimos e um euro por cada quilo de uva".