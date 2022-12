Incêndio com três mortos "terá a ver com sistemas de aquecimento"

Miguel Amorim e Glória Lopes Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio numa habitação que causou três vítimas mortais, na madrugada desta sexta-feira, em Sabrosa, no distrito de Vila Real, "terá a ver com sistemas de aquecimento", adiantou José Barros, o comandante dos bombeiros de Sabrosa.

"O alerta foi dado por volta das cinco horas da manhã. Deparamos com um cenário de incêndio urbano, com algumas complicações, nomeadamente pela excessiva temperatura que existia no interior da habitação e pelo fumo. Foram dois fatores que contribuíram para que o combate não evoluísse com a velocidade que nós pretendíamos. As operações demoraram cerca de 45 minutos", explicou.

PUB

Quanto à origem do incêndio, embora sem certezas, colocou a hipótese de se tratar de um incidente relacionado com os sistemas de aquecimento no interior da casa. "A instalação elétrica mantinha-se ligada. A ter existido um problema no sistema elétrico, ele estaria desligado. Por isso, parece-me que terá a ver com sistemas de aquecimento", referiu.

Três pessoas morreram no incêndio Foto: Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

"O alerta chegou ao quartel dos bombeiros, via CDOS de Vila Real. Quando chegamos ao local, os dois jovens já estavam na rua. Eles deram uma colaboração preciosa, no sentido de nos ajudar a identificar os vários compartimentos e onde estariam as vítimas", afirmou o responsável, acrescentando que "as vítimas já não apresentavam qualquer sinal vital".

"As chamas ficaram contidas só à habitação, e apenas a um quarto, e não às casas vizinhas", anotou.

Os dois jovens, de 16 e 20 anos, que também viviam na habitação e escaparam ao fogo, "não sofreram ferimentos". Segundo José Barros, após as operações no terreno, os bombeiros "encaminharam-nos para uma instalação que o Município disponibilizou" e a partir daí ficaram com os "técnicos do INEM".

Para o combate às chamas foram mobilizados 15 bombeiros e várias viaturas. Também a GNR esteve no local, assim como o INEM e elementos da Proteção Civil.