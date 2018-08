1,7 milhões para requalificação da estrada que liga Sabrosa ao Pinhão

Hoje às 11:53 Facebook

Esta é uma das estradas mais movimentadas do concelho duriense e necessita urgentemente de obras, devido ao mau tempo do último inverno, que deixou marcas bem visíveis naquela estrada panorâmica, como confirmou o presidente da câmara Domingos Carvas.

"Nas últimas intempéries, a estrada sofreu um ataque tremendo, sobretudo nos taludes inferiores. Depois, há ainda o problema com os saibramentos que têm sido feitos no Douro, com pouco critério, sem fiscalização da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região-Norte (CCDR-N), que é a entidade à qual compete fazer esse trabalho".

