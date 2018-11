As cinco vítimas da tragédia de Sabrosa

Hoje às 08:18 Facebook

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de cinco pessoas, três adultos e duas crianças, em Fermentões, concelho de Sabrosa, uma situação considerada "dramática" e que deixou toda a aldeia consternada.

As vítimas são Maria Helena Vieira, de 44 anos, António José Vieira, 48 anos, as duas filhas do casal, Beatriz e Catarina, de nove e 14 anos, e um irmão do homem, Carlos Vieira, de 48.

A casa onde foram encontradas, e onde não viviam em permanência, não tinha luz elétrica, sendo alimentada por um gerador. Os pais das jovens trabalhavam como caseiros numa quinta do Douro.