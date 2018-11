Família de cinco pessoas morre intoxicada em Sabrosa

Eduardo Pinto Hoje às 17:31, atualizado às 18:50 Facebook

Cinco pessoas da mesma família morreram, na madrugada deste domingo, por intoxicação na aldeia de Fermentões, em Sabrosa, Vila Real.

As vítimas são Maria Helena Vieira, de 44 anos, António José Vieira, 48, as duas filhas do casal, Beatriz e Catarina, de nove e 14 anos, e um irmão do homem, Carlos Vieira, 48. A casa onde foram encontradas, e onde não viviam em permanência, não tinha luz elétrica, sendo alimentada por um gerador. O casal trabalhava numa casa do Douro.

A natureza da intoxicação vai ser confirmada na autópsia aos corpos. Segundo disse ao JN fonte dos bombeiros de Sabrosa, as mortes podem ter sido provocadas por intoxicação por monóxido de carbono ou alimentar. Tendo em conta a época do ano, a hipótese de as vítimas terem ingerido cogumelos venenosos está a ser considerada. A Polícia Judiciária está no local.

Segundo indica o site da Proteção Civil, o alerta foi dado às 16.39 horas, e acorreram ao local 14 operacionais apoiados por sete viaturas.