Dia da Família e da Solidariedade juntou várias gerações em Sabrosa

O BB King Parque foi palco de um encontro entre gerações, juntando várias faixas etárias nas comemorações do dia da família e da solidariedade.

Num dia recheado de muitas atividades e de muito convívio e confraternização, as comemorações iniciaram com a chegada da chama da solidariedade a Sabrosa, entregue pelo Presidente da União Distrital das Instituições Privadas de Solidariedade Social - UDPSS ao vice-presidente do município, nesta que é uma iniciativa que visa promover os valores que unem as diferentes Instituições de carácter solidário do País.

