Máquina de rasto cai de camião para cima de carrinha e corta estrada em Sabrosa

Um acidente que envolveu um camião que transportava uma máquina de rasto, que tombou sobre uma carrinha de nove lugares, obrigou, esta terça-feira, ao corte da Estrada Nacional 322, que liga Sabrosa ao Pinhão, em Alijó.

Fonte da GNR de Vila Real revelou ao JN que "o acidente aconteceu numa curva" e causou dois feridos ligeiros. "O camião transportava uma máquina de rasto que tombou e acabou por atingir a carrinha", explicou.

Ainda não há previsão para a reabertura da EN322, que está cortada desde as 8.30 horas, uma vez que "a máquina que tombou não consegue circular pelos próprios meios".

Será necessária uma segunda máquina, que já está a caminho do local do acidente, para a retirar da via.

O acidente aconteceu junto à quinta dos Pinheiros, perto de Provesende. O alerta para o acidente foi dado às 8.36 horas. Foram acionados 12 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Sabrosa e da GNR.