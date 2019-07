Turismo de Portugal dá 300 mil euros para estrada de Sabrosa ao Pinhão

Hoje às 11:56 Facebook

Assinado acordo de colaboração da Via Panorâmica de Acesso ao Alto Douro Vinhateiro.

O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, estiveram em Sabrosa para a cerimónia de assinatura do acordo de colaboração com o Turismo de Portugal, referente ao projeto "Via Panorâmica de Acesso ao Alto Douro Vinhateiro", entre Sabrosa e Pinhão, e que contempla um apoio financeiro do Turismo de Portugal de trezentos mil euros.

