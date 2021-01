Sabrosa: PortoCartoon leva Chaplin ao Espaço de Miguel Torga

Hoje às 17:37 Facebook

Oitenta caricaturas sobre o imortal cineasta Charlie Chaplin vão estar em exposição na Espaço Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, Sabrosa, a partir do próximo sábado, dia 16 de janeiro.

A exposição está integrada no PortoCartoon World Festival (do Museu Nacional da Imprensa) e reúne trabalhos de caricaturistas de quarenta países, como Alemanha, Bolívia, Bósnia, Brasil, Canadá, China, Cuba, Egipto, Guatemala, Índia, Irão, Israel, Montenegro, Portugal, Roménia, Sérvia, e Uzbequistão, entre outros. Trata-se da seleção feita por um júri internacional a partir de centenas de trabalhos a concurso, no Prémio Especial da Caricatura dedicado a Chaplin.

