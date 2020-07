Sabrosa: vêm aí quatro novos percursos pedestres

Hoje às 19:17 Facebook

A Câmara Municipal de Sabrosa, em Vila Real, viu ser aprovada uma candidatura para a criação de um conjunto de percursos pedestres no concelho, espalhados pelo território, nomeadamente os trilhos "Nos passos de Torga", "Castro de Sabrosa", "A Rota do Volfrâmio" e o "Trilho vinhateiro de Provesende", cada um com uma temática associada que pretende valorizar o património material e imaterial do território.

O trilho pedestre "Nos passos de Torga" será como que um percurso pela vida e obra do escritor Miguel Torga, levando as pessoas a passear pela parte norte do concelho, dando destaque à vila de São Martinho de Anta, local de nascimento do escritor. De São Martinho de Anta sai o trilho do "Castro de Sabrosa", uma pequena rota, que termina na vila de Sabrosa, passando pelo Castro, um povoado fortificado classificado como Local de Interesse Público.

Contempladas com um percurso pedestre serão também as freguesias de Souto Maior e São Lourenço de Ribapinhão com o trilho "A Rota do Volfrâmio" que vai promover as minas e a história do volfrâmio deste território e que tiveram, em tempos, grande importância na história do concelho. Já em pleno Alto Douro Vinhateiro vai ser criado o "Trilho Vinhateiro de Provesende".

