EN2 celebra 77 anos e atrai cada vez mais turistas

Celebração vai juntar esta quarta-feira autarcas de 35 concelhos em Santa Marta de Penaguião.

Assinalam-se esta quarta-feira, em Santa Marta de Penaguião, 77 anos da inscrição da Estrada Nacional 2 (EN2) no Plano Rodoviário Português. É a via que atravessa 35 concelhos de Norte a Sul de Portugal, entre Chaves e Faro, ao longo de quase 740 quilómetros, e que a pandemia confirmou como um sucesso turístico.

Apesar de a procura ter vindo a aumentar desde que, em 2016, foi criada a Associação de Municípios da Rota da EN2, falta ainda medir o impacto económico. Centenas de milhares de turistas percorrem a via, ou parte dela, a caminhar, a correr, de bicicleta, de mota, de carro ou de autocaravana, mas não se sabe ao certo o que isto representa em termos de mais-valias deixadas nos 35 concelhos.

Luís Machado, autarca anfitrião da cerimónia de hoje, em que vai estar presente a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e autarcas dos 35 concelhos, arrisca, apenas, que se fosse preciso pagar toda a promoção já feita à Rota nos meios de Comunicação Social, "o investimento seria superior a um milhão de euros".

Para ter números mais concretos foi criado um observatório que reúne 13 estabelecimentos de ensino superior, entre os quais a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e 43 investigadores.

Apesar de os 77 anos da EN2 não serem uma data redonda, Luís Machado assegura que "é importante festejar o aniversário de um produto de excelência". Por outro lado, é o primeiro no atual mandato autárquico, no qual muitos autarcas que estiveram na criação da Associação da Rota já não estão em funções. "Vamos homenagear todo o empenho e trabalho que tiveram", para além de "receber com gosto os atuais presidentes". O anfitrião considera ainda que "vai ser um momento único para ter todos estes representantes do poder local juntos em torno da mesma vontade de promover a EN2".

A Associação pretende agora conseguir fundos do novo quadro comunitário de apoio para "valorizar a área circundante da EN2 e os pontos de interesse de cada município, bem como melhorar a promoção".