Têm transportes pela primeira vez. "Vamos de autocarro à vila buscar dinheiro"

Habitantes de Alvações do Corgo e Vila Maior têm transportes públicos para a sede de concelho pela primeira vez.

O dia acordou geado. Oito e meia da manhã e o termómetro pouco acima de zero. Junto à paragem do autocarro de Alvações do Corgo, Santa Marta de Penaguião, só gente à espera do padeiro. Ninguém para viajar até à sede de concelho no novo transporte público. Novo e primeiro, pois nunca outro tiveram.

"O pessoal ainda não se habituou", comenta um dos presentes. Meia hora depois, chega o autocarro de 23 lugares da Auto Viação do Tâmega, empresa com a qual a Câmara chegou a acordo.