Feira do Folar volta ao modelo presencial em Valpaços

Certame realiza-se de 8 a 10 de abril e aproveita para divulgar e vender outros produtos do concelho.

A Câmara Municipal de Valpaços retoma este ano o modelo presencial da Feira do Folar, embora com um pouco menos de expositores, depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19. É a montra dos produtos do concelho, com destaque para esta iguaria característica da Páscoa, e ainda de azeite, vinho, mel, fumeiro e entre outros. Realiza-se de 8 a 10 de abril.

O certame foi apresentado esta segunda-feira e o presidente da Autarquia, Amílcar Almeida, disse que a organização está "ansiosa", depois de quase um mês de trabalho, para poder apresentar o que tem o concelho tem de melhor. "Um investimento até 170 mil euros que tem um retorno muito positivo".

Este ano vão participar 73 expositores de folar e de outros produtos de Valpaços. "São menos. Não porque as pessoas não tenham demonstrado interesse em participar, mas porque temos de ter algum cuidado", salientou Amílcar Almeida. A pandemia ainda não terminou e a Câmara entende que o público deve poder "circular em segurança". "Em anos anteriores as pessoas concentravam-se em grande número e não queremos que isso aconteça", acrescentou o presidente.

Além da Feira do Folar, que já vai na 22ª edição, mantém-se ativa a plataforma que foi criada na Internet para vender este e outros produtos do concelho. Em março de 2021 conseguiu gerar "cerca de 90 mil euros de negócios", de acordo com Amílcar Almeida. Este ano só não vai funcionar de 7 a 10 de abril, porque "não há possibilidades de poder garantir a venda no certame e online ao mesmo tempo".

O folar certificado de Valpaços, que tem indicação geográfica protegida, vai ter um intervalo de preços "entre 10 e 12 euros". O custo sobe um pouco porque também "aumentaram os combustíveis, as farinhas e quase tudo". Como durante os últimos anos o preço esteve tabelado nos 10 euros, Amílcar Almeida considera que o aumento é "insignificante face aos custos dos produtos".