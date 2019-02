Bebé de 15 meses atropelado acidentalmente pelo pai

Sandra Borges Hoje às 15:04 Facebook

O bebé de 15 meses que foi atingido acidentalmente pela viatura do pai, durante uma manobra junto à casa da família, em Valpaços, continua internado em observações no hospital de São João, no Porto, mas não corre perigo de vida. Inicialmente, a informação sobre o acidente dava conta apenas de que teria ocorrido na sequência de uma queda.

A criança foi levada pela família para o centro de saúde de Valpaços, na terça-feira, e depois transferida para o hospital de São João, no Porto, no helicóptero do INEM. O bebé terá sido vítima de uma queda que lhe provocou vários traumatismos na face e na cabeça, depois de ser atingida acidentalmente pela viatura do pai, quando este procedia a uma manobra.

Fonte da GNR afirmou que teve "conhecimento posterior" desta situação que aconteceu na via pública, mas já contactou os intervenientes. "A ocorrência será participada como acidente de viação e comunicada às instâncias judiciárias, que é o procedimento habitual nestes casos", revelou a fonte.

Na terça-feira, o comandante dos bombeiros de Valpaços, Luís Nogueira, explicou que a corporação foi chamada ao centro de saúde para "fazer o transporte de uma vítima de uma queda". "O bebé apresentava múltiplas escoriações na face e na cabeça e foi pedido apoio diferenciado", acrescentou.