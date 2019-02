Bebé de 15 meses em estado grave devido a alegada queda

Sandra Borges Hoje às 20:01 Facebook

Um bebé de 15 meses sofreu ferimentos graves, esta terça-feira, em Valpaços, e teve de ser transportado no helicóptero do INEM para o hospital de São João, no Porto, com politraumatismos.

O comandante dos bombeiros de Valpaços, Luís Nogueira, explicou ao JN que a corporação foi chamada para "fazer o transporte de uma vítima de uma queda", mas há suspeitas que o bebé possa ter sido atropelado acidentalmente pelo próprio pai, um homem de etnia cigana.

Fonte da GNR afirmou que não teve conhecimento de nenhum atropelamento, nem foi chamada para nenhuma ocorrência relacionada.

Luís Nogueira adiantou que "o bebé apresentava múltiplas escoriações na face e na cabeça e fraturas" e que "o tripulante da ambulância decidiu pedir apoio diferenciado e foi ativado o helicóptero do INEM".

A família da criança levou-a ao centro de saúde, onde terá dado a indicação que sofreu uma queda. Os bombeiros foram ativados às 15.17 horas.

Segundo apurou o JN, a criança não corre risco de vida.