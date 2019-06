Cadáver de uma mulher retirado do rio Rabaçal, em Trás-os-Montes

Hoje às 15:32 Facebook

O cadáver de uma mulher foi, na terça-feira, retirado do rio Rabaçal, em Trás-os-Montes, entre os concelhos de Mirandela e Valpaços, informou o comando distrital da GNR de Vila Real.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Chaves para a realização da autópsia e identificação. As autoridades admitem que pode tratar-se de uma mulher da zona de Mirandela, com doença mental, que se entrava desaparecida há alguns dias.

O alerta para a presença do cadáver no rio foi dado por volta das 10 horas de hoje e consta no distrito de Bragança, na página de ocorrências da Autoridade Nacional da Proteção Civil, com a indicação da zona dos Eixos, Suçães, no concelho de Mirandela.

O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança confirmou à Lusa que foram enviados para o local, inicialmente, cinco operacionais, quatro viaturas e um bote.

Porém, os meios deste lado do rio foram desmobilizados, de acordo com fonte da GNR, e foram os militares daquela força de segurança do posto de Valpaços que acabaram por remover o corpo, por este se encontrar no lado pertencente a outra margem, que é já distrito de Vila Real.