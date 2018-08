PJ, GNR e bombeiros procuram mulher desaparecida em Valpaços

Sandra Borges 03 Maio 2018 às 14:57 Facebook

Um efetivo com 41 homens e oito viaturas está a realizar uma operação de busca, esta quinta-feira, devido ao desaparecimento de uma mulher com cerca de 48 anos, residente em Ervões, Valpaços, e que não é vista há vários dias. As buscas envolvem operacionais dos bombeiros, militares da GNR e elementos da PJ de Vila Real.

Segundo o comandante da corporação de Valpaços, Luís Nogueira, "os bombeiros foram acionados para uma operação de busca devido ao desaparecimento de uma mulher".

"Há um efetivo que está a percorrer uma zona agrícola e de mato, na envolvência da aldeia", revelou o comandante.

A mulher vive sozinha na aldeia de Ervões e terá problemas de saúde.