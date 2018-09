Hoje às 13:18 Facebook

O Guia das Praias Fluviais distingue anualmente as melhores zonas de banho do interior de Portugal. Este ano, a Praia Fluvial do Rabaçal, no concelho de Valpaços, foi selecionada, sendo a única do distrito de Vila Real em votação até 30 de outubro.

A praia fluvial do Rabaçal pode receber o galardão de "Praia Fluvial do Ano", através do Guia das Praias Fluviais, que distingue anualmente as melhores zonas de banho do interior de país.

