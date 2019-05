Septuagenário caiu de árvore ao apanhar cerejas

Hoje às 12:57 Facebook

Um homem de 70 anos ficou ferido com gravidade, esta terça-feira, depois de sofrer uma queda quando andava a apanhar cerejas na aldeia de Santa Maria de Emeres, em Valpaços.

A vítima foi transportada no helicóptero do INEM para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

"Por haver suspeitas de traumatismo de coluna, a vítima foi helitransportada para o hospital por ser mais estável e seguro", explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Valpaços, Luís Nogueira.

O alerta foi dado às 10.21 horas desta segunda-feira por familiares do homem, que andava a apanhar cerejas. Para o local foram acionados quatro operacionais, duas viaturas e o helicóptero do INEM que tem base em Macedo de Cavaleiros.