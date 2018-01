Sexagenário encontrado sem vida debaixo de trator em Valpaços

Sandra Borges Ontem às 22:43 Facebook

Um homem de 64 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência de um acidente com um trator em Carrazedo de Montenegro, Valpaços.

O sexagenário terá sido encontrado já sem vida debaixo do veículo, segundo adiantou ao JN fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vila Real.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 21.20 horas. Os bombeiros voluntários de Carrazedo de Montenegro ainda estão no local do acidente a proceder a operações de retirada do cadáver.

Para o local foram acionados 11 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a GNR.