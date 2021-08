Lagares escavados na rocha já produzem vinho em Valpaços

Eduardo Pinto Hoje às 16:32 Facebook

Primeiros dois néctares certificados são uma edição limitada de 520 garrafas numeradas. Objetivo é promover a história e a ancestralidade transmontana.

Os romanos sabiam-na toda. À falta de melhor tecnologia para fabricar vinho próximo das vinhas, escavavam os lagares nas fragas. Muitos deles em Valpaços, o concelho do país com maior concentração destas originalidades. Cerca de 120 já foram identificados e estudados. E, desde este mês, há também um vinho feito num destes lagares. O "Calcatorium" é o primeiro certificado e rotulado em Portugal.

Nem todos os lagares rupestres do concelho de Valpaços serão do tempo da ocupação romana, pois foram identificadas sete tipologias diferentes, mas no caso do de Santa Valha, onde foram pisadas as uvas que deram origem ao "Calcatorium", o arqueólogo Pedro Pereira diz que "será certamente medieval e com algum grau de certeza poderá ter sido romano, de instalação inicial". É que "há material romano e um castro romanizado próximos", bem como "uma larga ocupação deste espaço, pelo menos, até à alta Idade Média".