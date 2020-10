Lar ilegal encerrado em Valpaços tinha 13 idosos em "situação indigna"

JN/Agências Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um lar ilegal do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, foi encerrado e 13 idosos foram retirados devido a "condições precárias" de organização e higiene, disse fonte do Instituto de Segurança Social.

O Departamento de Fiscalização do Instituto de Segurança Social (ISS), em colaboração com a Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, realizou na quinta-feira uma ação inspetiva "tendente ao encerramento administrativo urgente de uma estrutura residencial para pessoas idosas ilegal, a funcionar no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real".

No local, segundo uma fonte ligada ao processo, foram encontrados 13 idosos (11 mulheres e dois homens), um dos quais acamado.

"A situação indigna em que estes idosos foram colocados e as precárias condições de organização e higiene encontradas, determinaram que as entidades envolvidas decidissem unanimemente pelo encerramento do estabelecimento e evacuação transitória dos utentes para Zona de Concentração e Apoio às Populações (ZCAP) de Valpaços", explicou, em comunicado, a Segurança Social.

Esta ZCAP corresponde ao centro de acolhimento covid-19 que o município de Valpaços preparou no pavilhão multiusos e que não estava a ser utilizado.

Para este centro de acolhimento foram transportados 10 idosos, ficando os restantes três com familiares.

De acordo com o ISS, posteriormente e após aplicação de testes covid-19 será assegurado o realojamento dos utentes em respostas sociais "alternativas e condignas" providenciadas pela Segurança Social.

A operação contou com o apoio da Proteção Civil Municipal de Valpaços.

Na aldeia onde o lar funciona há vários anos juntaram-se alguns familiares dos idosos. "A minha mãe é uma pessoa que não tem condições para ir para o pavilhão, é uma pessoa que está muito debilitada. Vou levá-la para minha casa, com grande sacrifício, porque fui operada há oito dias e não posso fazer esforços", afirmou Eunice Carneiro.

Acrescentou que a mãe "estava muito bem cuidada" naquele lar onde já estava há dois anos.

Eunice Carneiro afirmou ainda que não sabia que se tratava de um lar ilegal. "Fiquei a saber hoje, mas olhe estavam melhor aqui num lar que era ilegal do que em muitos que estão legais. Eu já tenho essa experiência", referiu.

A filha da octogenária disse estar agora com um problema grave para resolver, porque pagava 750 euros neste local e as outras soluções disponíveis pedem à volta de "1500 euros".