Um incêndio florestal com duas frentes está a lavrar desde as 14.41 horas no lugar de Pardelinha, no concelho de Valpaços, revelou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Vila Real.

No combate às chamas, pelas 19.30 horas, estavam 136 operacionais apoiados por 36 viaturas e três meios aéreos, assinala a página da Proteção Civil.

A fonte do CDOS acrescentou "não haver habitações em perigo". "Uma das frentes do incêndio já começou a ceder ao combate", revelou.