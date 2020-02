Hoje às 17:08 Facebook

A Câmara Municipal de Valpaços anunciou que estão a decorrer as candidaturas para apoios às explorações agrícolas afetadas pelas tempestades de dezembro.

As tempestadas Daniel, Elsa e Fabien deixaram um rasto de destruição em vários concelhos do Alto Tâmega. Em Valpaços, as freguesias de Santa Maria de Émeres, São João de Corveira, Serapicos, Vales e Vassal foram atingidas pelo fenómeno climático adverso que se sentiu nos dias 15 e 22 de dezembro.

