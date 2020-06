Valpaços cria fundo de emergência para apoiar empresas

Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Valpaços anunciou, esta terça-feira, a criação de um fundo de emergência de apoio às empresas, no valor de 150 mil euros, para ajudar a mitigar o impacto económico da ​​​​​​​covid-19 e manter os postos de trabalho.

O fundo, segundo explicou a autarquia do distrito de Vila Real, é dirigido às microempresas, ou seja, empresas com menos de 10 trabalhadores, que tenham sede no concelho de Valpaços.

A Câmara disse, em comunicado, que o montante máximo de apoio a cada empresa é de 700 euros e que a medida abrange empresários que exerçam a sua atividade em nome individual ou enquanto sócios gerentes de sociedades comerciais, que não excederam, em 2019, um volume de negócios de 150 mil euros.

Leia mais em A Voz de Trás os Montes