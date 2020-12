Hoje às 16:44 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve um homem fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado, em Valpaços, Vila Real.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram no dia 14 de dezembro de 2020, na via pública, quando o arguido efetuou um disparo com uma arma de fogo curta que atingiu a vítima no rosto, um homem com 46 anos de idade.

