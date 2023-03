Valpaços. "Uma mesa de Páscoa sem um folarzinho não é nada"

Eduardo Pinto Hoje às 21:40 Facebook

Diz-se que os olhos também comem. Mas na Feira do Folar de Valpaços, que decorre até este sábado, o nariz toma-lhes o lugar. Só o aroma faz salivar. E como na maior parte dos 20 stands desta iguaria no pavilhão multiusos há a possibilidade de provar, melhor ainda.

Pode-se provar, por exemplo, no espaço da Padaria Bela Doce onde estão as irmãs Sílvia e Sandra Borges. Mostram o que de melhor se produz naquela casa, com estabelecimento na cidade e que não só vende lá como despacha por correio para todo o país.

Esta entrega à distância é, de resto, comum à maior parte dos produtores do folar de carne certificado de Valpaços, muito afamado por esse país fora e, por isso, mais demandado nesta época de Páscoa. Porém, produzem e vendem todo o ano.