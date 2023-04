Despiste entre duas motas faz um morto em Sabrosa de Aguiar

JN/Agências Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 45 anos, morreu na sequência de um despiste entre dois motociclos na Estrada Nacional 2 (EN2), em Sabrosa de Aguiar, do qual resultou também um ferido.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso avançou à Lusa que o óbito foi declarado no local.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar acrescentaram que se tratava de um homem de 45 anos.

PUB

Do despiste resultou também um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital de Vila Real.

O alerta para o despiste, que ocorreu na EN2, na zona de Sabrosa de Aguiar, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, foi dado pelas 18.25 horas.

No local estiveram 13 elementos e sete viaturas.