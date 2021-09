Fogo de Vila Pouca de Aguiar "está controlado, mas não dominado"

JN/Agências Hoje às 01:02 Facebook

O incêndio que deflagrou na noite de domingo numa zona de mato da localidade de Soutelo de Matos, em Vila Pouca de Aguiar, "está controlado, mas ainda não está dominado", informou, esta segunda-feira, à agência Lusa a Proteção Civil.

"Se tudo correr bem, [o incêndio] pode ficar dominado daqui a uma hora, uma hora e meia", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, cerca das 0:26 horas, recordando que está "muito vento" no local. No entanto, o CDOS de Vila Real explicou que o fogo está "controlado" e a ceder aos meios, alertando que a situação poderá mudar face às condições climatéricas.

A meio da noite de segunda-feira, presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, afirmou que o incêndio estava a ceder aos meios e previa-se que estivesse controlado nas próximas horas. No local, segundo o autarca, o declive acentuado do terreno e o vento inconstante estava a "dificultar a tarefa" dos cerca de 150 operacionais que foram mobilizados para o fogo que está a lavrar numa zona de mato.

Na altura, no terreno estavam ainda 48 viaturas e duas máquinas de rasto que abriram faixas de contenção e de acesso para os bombeiros. Segundo Alberto Machado, o incêndio tem uma frente ativa e as perspetivas apontam para que esteja controlado "nas próximas horas".

O fogo teve início pelas 23.25 horas de domingo, numa zona de mato da localidade de Soutelo de Matos, freguesia de Pensalvos e Parada de Monteiros, e pelas 1 horas entrou em fase de resolução, tendo-se verificado uma reativação às 15.30 horas desta segunda-feira.

"Este incêndio esteve praticamente controlado, depois houve um aumento significativo do vento, tivemos um momento preocupante também porque o incêndio estava a descer na direção da aldeia de Soutelo de Matos e a Proteção Civil Municipal, numa medida de prevenção, retirou algumas pessoas que já regressaram à localidade", salientou o autarca.

Cerca de 10 pessoas, idosos e uma criança, foram retiradas de quatro casas, mas apenas por precaução. Dois bombeiros foram também assistidos por inalação de fumos.

Pelas 0.30 horas desta segunda-feira, segundo o site na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ainda estavam 151 operacionais, apoiados por 49 viaturas, no local.