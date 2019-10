Homem de 77 anos desaparecido em Vila Pouca de Aguiar

Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 77 anos está desaparecido desde quinta-feira à noite, em Balugas, Vila Pouca de Aguiar. A GNR está a realizar buscas no terreno.

Segundo a GNR de Vila Real, o homem, que vivia com uma família de acolhimento, foi visto pela última vez na quinta-feira, depois da hora do almoço.

O septuagenário, tido como pessoa ativa e que gostava de caminhar, não apareceu ao final do dia, altura em que se iniciaram as buscas que, até ao momento, se revelaram infrutíferas, referiu a fonte à agência Lusa.

Para a operação no terreno foram mobilizados militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e binómios da GNR (homem/cão), contou. Além disso, os populares também estão a ajudar nas buscas.