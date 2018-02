Avaria em caldeira obriga a evacuar agência do Novo Banco

Sandra Borges Hoje às 13:20 Facebook

Uma avaria no sistema de extração de fumos da caldeira de um prédio no centro de Vila Pouca de Aguiar obrigou, esta quarta-feira, a evacuar a agência do Novo Banco e um apartamento devido ao fumo intenso que se gerou.

"Fomos alertados às 9.18 horas pelos funcionários do banco porque a agência estava inundada de fumo", revelou o comandante da corporação de Vila Pouca de Aguiar, José Relva.

O prédio de dois andares tem dois apartamentos, mas apenas um deles está habitado por três pessoas que também foram aconselhadas a sair de casa.

Os bombeiros não conseguiram perceber, de imediato, se a origem do fumo estaria no apartamento desabitado do primeiro andar.

"Quando entramos na casa de banho, uma das saídas de ar estava já toda preta e a conduta do aquecimento cheia de resíduos pretos. Acabamos por perceber que a caldeira, que estava na garagem, já estava em situação de sobreaquecimento", explicou José Relva, que adiantou que o problema estaria nas condutas de extração de fumo que "estavam entupidas", o que "impediu o ar de sair para o exterior".

Para o local foram acionados nove operacionais e três viaturas dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar e da GNR.