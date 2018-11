Homem de 51 anos morre atropelado em Vila Pouca de Aguiar

Sandra Borges Hoje às 22:50 Facebook

Um homem de 51 anos morreu, esta segunda-feira, depois de ser atropelado numa curva com pouca visibilidade em Carrazedo do Alvão, em Vila Pouca de Aguiar. O alerta para o acidente foi dado por volta das 20 horas.

"Ao chegar ao local, encontramos uma vítima do sexo masculino em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação até à chegada da equipa médica da VMER de Vila Real, que acabou por declarar o óbito", explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Ribeira de Pena, António José Martins.

A vítima, residente nas proximidades do local do atropelamento, foi colhida por uma viatura conduzida por um jovem de 25 anos, que foi transportado para o hospital de Vila Real com ferimentos numa mão.

A GNR está a investigar as causas do atropelamento, que aconteceu numa curva com iluminação deficiente e pouca visibilidade. Para o local foram acionados 10 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Ribeira de Pena, a VMER de Vila Real e a GNR.