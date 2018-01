Homem queimado em 70% do corpo depois de cair numa lareira

Hoje às 14:50 Facebook

Um homem de 55 anos de idade ficou gravemente ferido após uma queda na lareira de casa, na localidade de Vila do Conde, em Vila Pouca de Aguiar.

O acidente aconteceu, esta segunda-feira à noite, e provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em 70% do corpo da vítima. O homem teve de ser transportado de helicóptero do INEM para o hospital de São João, no Porto.

O comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, José Relva, revelou que o alerta foi dado por vizinhos que ouvirem os gritos da vítima, que vive sozinha. "Não se sabe ao certo o que terá acontecido, mas o homem poderá ter adormecido junto à lareira e acabou por cair", afirmou.

José Relva acrescentou ainda que, devido à gravidade dos ferimentos, "a vítima teve de ser transportada no helicóptero do INEM para o hospital de São João, no Porto".

O campo de futebol do Vidago FC serviu de heliporto improvisado para permitir o socorro à vítima. Além da corporação de Vila Pouca de Aguiar, as operações de socorro envolveram ainda os bombeiros voluntários de Vidago e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves.