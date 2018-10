Hoje às 14:57 Facebook

O Itinerário Complementar 5 (IC5) poderá ser desclassificado e passar a ser gerido pela empresa Infraestruturas de Portugal (IP).

A notícia foi avançada pelo vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Nuno Gonçalves, que se mostrou muito preocupado com esta possível passagem do IC5 da concessionária para as mãos da IP.

