Com o objetivo de aumentar a segurança e a proteção das populações contra os incêndios florestais, o concelho de Vila Pouca de Aguiar vai avançar com a implementação do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras".

Numa situação de incêndio, a aldeia está preparada para lidar "melhor" com a problemática, tendo nomeado um oficial de segurança para fazer a ponte com as diversas entidades que atuam no terreno.

